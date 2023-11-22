Названа дата первого полета МС-21 на полностью российских системах

Заместитель гендиректора ПАО «Яковлев» Олег Нестеров рассказал, что первый полет пассажирского самолета МС-21 на полностью российских системах состоится в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Презентация обновленного МС-21 прошла на Международной неделе авиакосмических технологий в МАИ.

В ПАО «Яковлев» рассказали, что в МС-21 будут заменены 36 основных импортных систем.

В числе систем, подлежащих замещению — маршевая и вспомогательная силовые установки, комплексная система управления, бортовое радиоэлектронное оборудование, интерьер, остекление, система кондиционирования воздуха, а также топливная и гидравлическая системы.

Нестеров рассказал, что российская промышленность, не производившая эти системы, разработала их и уже начала поставки прототипов.

«Основная нагрузка идет в части систем управления. Это критичнейшая система: и на самолет SJ-100, и на МС-21 данные системы поставлялись из-за рубежа», — подчеркнул он.

До 2030 года планируется произвести 270 самолетов МС-21.