Стали известны даты открытия первых магазинов на месте Decathlon

Первые магазины новой сети спорттоваров Desport на месте Decathlon будут открыты в последнюю неделю ноября - в начале декабря, сообщил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Он уточнил, что сначала магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем сеть будет расширена и на другие города. Всего до конца года планируется открыть порядка 30 магазинов.

"Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров", - пояснил Евтухов (цитата по ТАСС).