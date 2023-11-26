В России готовы выйти на полное импортозамещение вакцин для животных

Российские производители фармацевтических ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных готовы выйти на 100-процентное импортозамещение по большинству видов этой продукции.

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Как сообщает «Ветеринария и жизнь», об этом на недавнем Всероссийском совещании «Внедрение цифровых технологий в ветеринарии» в Татарстане рассказала глава ветеринарного Департамента Минсельхоза России Мария Новикова.

По её словам, об этом рассказали сами профильные предприятия. Она отметила, что на сегодня растёт спрос на ветпрепараты отечественных производителей среди местных животноводов, и они уже начали постепенно переходить на эту продукцию.

Также глава департамента отметила, что российские изготовители ветеринарно-фармацевтической продукции начали планомерно наращивать объёмы производства. Кроме того, Новикова рассказала, что для этих целей даже разрабатывается специальная подпрограмма «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Она должна стать частью Федеральной научно-технической программы по развитию сельского хозяйства. В её рамках планируется начать разработку ветеринарных средств нового типа для профилактики болезней крупного рогатого скота и лошадей, а также свиней и сельскохозяйственной птицы.