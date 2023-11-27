Российский аналог поездов «Ласточка» прошел проверку на соответствие

Российский аналог электропоездов «Ласточка» успешно прошел проверку межведомственной комиссии на соответствие и получил сертификат, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя поезда — АО «Синара – транспортные машины» (СТМ).

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«Рады сообщить о получении сертификата на новый электропоезд! Недавно он успешно прошел проверку Межведомственной комиссии и подтвердил соответствие всем требованиям технического задания», — говорится в сообщении руководства концерна.

По данным компании, новый электропоезд ЭС104 — аналог «Ласточки», состоящий полностью из российских комплектующих. Он имеет пять вагонов на 416 мест. Сиденья в салоне расположены по три и по два в ряду.

В компании подчеркнули, что специалистами «Уральских локомотивов» проделана колоссальная работа, но впереди еще много задач.

«Так, к концу этого года завод передаст 12 пятивагонных поездов в эксплуатацию Свердловской железной дороге», — сообщает СТМ.