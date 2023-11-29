В Москве откроется первый магазин российского аналога Zara Home

Первый магазин российского аналога Zara Home и H&M Home под брендом Redecoro откроется в Москве 30 ноября в торговом центре «Метрополис». Он планирует занять нишу ушедших брендов, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющего партнера Redecoro Анастасию Кондакову.

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Первый магазин Redecoro займёт площадь 370 м2. В нём будет представлена собственная линейка домашнего декора, посуды, товаров для кухни и ванной, ориентированные на средний ценовой сегмент.

Особенностью магазина, по словам представителя бренда, станет технологичность и цифровизация. Например, в магазине будут установлены кассы самообслуживания.

В декабре откроется второй магазин бренда в торговом центре «Афимолл Сити». Ранее сообщалось, что сеть запустит до 50 магазинов по всей России за два года.