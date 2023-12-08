«Аэрофлот» подключил более 65 самолетов Airbus A320 к российскому ПО

Авиакомпания "Аэрофлот" подключила свыше 65 самолетов Airbus A320ceo к беспроводной системе развлечений на отечественном программном обеспечении (ПО), которая разработана компанией "Аэрогрупп". Об этом сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика.

"В 2023 году в стриминговой системе появился новый мультиязычный интерфейс на девяти языках. Контент обновляется один раз в два месяца, поэтому пассажирам авиакомпании всегда доступны новинки: кино и музыка, аудиокниги, образовательный контент и раздел для детей", - говорится в пресс-релизе.

В следующем году в беспроводную систему развлечений "Аэрофлота" планируется внедрить новые удобные опции. С помощью стриминговой системы пассажиры смогут вызвать бортпроводника, заказать блюда и напитки из электронного меню, а также приобрести товары беспошлинной торговли из каталога SkyShop. Кроме того, в начале 2024 года авиакомпания намерена восстановить стриминговую систему на самолетах Boeing 737 и Airbus А320neo. Ожидается, что в следующем году беспроводной системой развлечений на российском программном обеспечении будет оборудован весь узкофюзеляжный флот "Аэрофлота", сообщила авиакомпания.