В Москве стали производить высокоточные лазерные установки

Московская компания-производитель лазерной техники «Лазеры и аппаратура» впервые в стране создала и начала серийное производство станков высокоточной микрообработки ультрафиолетовым лазером, которые применяются для выпуска электроники и микроэлектроники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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«Установка на ультрафиолете предназначена для прецизионной микрообработки плоских и объемных полимерных пленок, печатных плат и полупроводниковых материалов», - рассказал министр.

По его словам, ультрафиолетовый лазер имеет высокую точность и мощность излучения, им можно обрабатывать материалы, которые не поддаются инфракрасным устройствам.

На сегодняшний день компания произвела уже четыре установки, в год планируется выпускать не менее 50 станков, добавил Овчинский.

Как отметила исполнительный директор компании «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова, станки для микроэлектроники – это одно из центральных направлений деятельности предприятия, которое активно развивается.

Она также подчеркнула, что благодаря собственным инвестициям, высококвалифицированному персоналу, а также поддержке города компании удается создавать современную конкурентоспособную продукцию и наращивать производственную базу.

«Недавно мы увеличили производственные площади в Зеленограде на 30% для расширения цехов узловой сборки», – добавила Цыганцова.

Дополнительные площадки позволят предприятию существенно нарастить объем выпуска станков.