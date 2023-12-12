В Москве начали серийно выпускать материнские платы на российских процессорах

"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" в месяц выпускает более 45 различных типов устройств объемом до 4 тыс. единиц. Компания разрабатывает собственные продукты. Так, инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. При этом она сразу проектировалась под отечественные процессоры "Элвис" и "Байкал" с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения", - приводятся в сообщении слова главы департамента Владислава Овчинского.