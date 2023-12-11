В Челябинске открыли завод импортозамещающего нефтяного оборудования

"Мы открываем новое предприятие, необходимое для нашей экономики, для нефтегазового сектора. Здесь будет производиться ответственная часть оборудования для добычи нефти и газа. Еще недавно большую часть этого оборудования производили иностранные компании, так что это наш ответ на санкции, наш ответ на задачу, которую поставил президент, - технологический суверенитет, импортозамещение и импортоопережение", - цитирует губернатора Челябинской области Алексея Текслера пресс-служба.