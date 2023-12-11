В России появится производство улучшенных ноутбуков «Аквариус»

В Шуе стартует производство улучшенных отечественных ноутбуков «Аквариус». Один из новых моделей, Aquarius Cmp NS616, разработан и произведён с сотрудничестве внутри группы предприятий: системная плата создана в Шуе, а сборка завершена в Твери. Новые ноутбуки поддерживают быстрые беспроводные интерфейсы, такие как Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, с возможностью добавления LTE модема. Аккумулятор обеспечивает до 13 часов автономной работы, а устройство оснащено энергоэффективным процессором с пятью гигагерцами и 16-дюймовым экраном высокого разрешения. Этот ноутбук предназначен для широкого спектра задач, включая бизнес, учёбу и работу с графикой и видео.