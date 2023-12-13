«Ростех» поставил импортозамещенные свечи зажигания для авиадвигателей

Госкорпорация «Ростех» поставила отечественные свечи зажигания для авиадвигателей SaM146. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что двигатели SaM146 используются на самолетах SSJ-100. Вопрос об импортозамещении в авиастроении остро встал после введения санкций и отказа зарубежных партнеров от сотрудничества.

«Оперативно была начата работа по импортозамещению необходимых комплектующих, в частности, свечей зажигания, от этого напрямую зависела транспортная безопасность страны», — поделился первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.