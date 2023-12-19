Доля российского контента в онлайн-кинотеатре Kion выросла более чем на 10% за год

В 2023 году доля проектов российского производства в онлайн-кинотеатре Kion увеличилась более чем на 10%, сообщил в интервью ТАСС генеральный продюсер платформы Игорь Мишин.

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«По итогам текущего года мы вышли на соотношение доли зарубежного и отечественного контента всей библиотеки Kion практически 60% на 40%, если округлять», — сказал топ-менеджер.

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По его мнению, можно отметить новый тренд рынка — ощутимый рост часов просмотра российского контента.

Мишин подчеркнул, что контент покинувших российский рынок зарубежных мейджоров «успешно заместили» турецкие и корейские проекты. Кроме того, в 2023 году на российский рынок стал поступать европейский и американский контент от независимых студий.

«Понятно, что это, скорее всего, не прямые лицензионные схемы, но тем не менее новинки западные присутствуют», — добавил он.

В беседе с агентством Мишин также предположил, что по итогам 2023 года российские онлайн-кинотеатры суммарно выпустят порядка 160 проектов.

«В целом 2023 год — взрывной по производству контента для всей индустрии», — подчеркнул продюсер.

В онлайн-кинотеатре Kion в уходящем году суммарно выйдет 20 проектов.

«Планировали чуть больше — не случилось. Это если про количество. Что касается доли в смотрении на Kion — то каждую неделю и каждый месяц в топ-20 разных фильмов и всевозможных сериалов обязательно попадает девять-десять наших ориджиналс», —сказал Мишин.

Он также сообщил, что весной 2024 года Kion покажет новое реалити-шоу «Клиника счастья», которое снималось как продление франшизы одноимённого сериала.

Мишин рассказал, что снято уже 12 выпусков, в каждом из которых участвуют по две пары. Их проблемы разбирают сексолог, психолог и эндокринолог.

«А дальше хотим посмотреть, какие ещё из наших сериалов можно было бы перевести в формат реалити. Например, думаем про «Танго» — как реалити про семейные танцевальные пары или «Пингвины моей мамы» — реалити семейных стендап дуэтов», — добавил Мишин.

«Клиника счастья» — восьмисерийный телесериал в жанре драмеди, премьера которого состоялась в мае 2021 года на Kion.