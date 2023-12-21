В России появился новый производитель отечественного оборудования 5G

В 2024 году принадлежащая оператору МТС компания «Иртея» займется производством отечественных базовых станций 5G и 4G. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на слова генерального директора «Иртеи» Дмитрия Лаконцева.

Лаконцев сообщил, что производство будет налажено на мощностях томского завода «Микран». В течение 2024 году компания надеется выпустить первую партию в 1 тыс. устройств. В нее войдут базовые станции как стандарта 4G, так и стандарта 5G. В дальнейшем предприятие планирует выйти на план 5-10 тыс. изделий в год. Тестирование оборудования начнется уже в первой половине 2024 года на территории Москвы и Подмосковья.

По данным «Ъ» на сегодня доля отечественных компонентов в базовых станциях «Иртеи» не превышает 10%. Однако в компании заверили, что ее доля со временем будет расти.