Импортные комплектующие в Ту-214, МС-21 и Superjet заместят в ближайшие два года

"Благодаря комплексной поддержке авиа- и судостроения, в том числе из ФНБ, мы хотим добиться в этих отраслях беспрецедентной для мировой практики независимости. В частности, в ближайшие два года заместим импортные комплектующие и агрегаты в линейке среднемагистральных самолетов Ту-214, Superjet и МС-21", - сказал он.