Мантуров: импортные комплектующие в Ту-214, МС-21 и Superjet заместят в ближайшие два года
Иностранные комплектующие в российских самолетах Ту-214, МС-21 и Superjet планируется заместить в ближайшие два года. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Благодаря комплексной поддержке авиа- и судостроения, в том числе из ФНБ, мы хотим добиться в этих отраслях беспрецедентной для мировой практики независимости. В частности, в ближайшие два года заместим импортные комплектующие и агрегаты в линейке среднемагистральных самолетов Ту-214, Superjet и МС-21", - сказал он.
Кроме того, продолжается активная работа по региональным самолетам "Ладога" и "Байкал", и по вертолетной технике, что обеспечит большую мобильность в отдаленных регионах.
Говоря об отрасли авиационных беспилотников, вице-премьер отметил, что в РФ более 40 испытанных моделей для разных сфер применения.
"Будем масштабировать сегмент гражданских беспилотников за счет совершенствования систем контроля воздушного пространства. Параллельно снижая ограничения на полеты, поддерживая спрос и добиваясь локализации компонентов и двигателей", - заключил Мантуров.