«Сибур» будет производить импортозамещающий поликарбонат для автопрома

"Казаньоргcинтез" освоил производство двух новых марок поликарбоната PC-022URС1 и PC-010URС. Они предназначены для изготовления рассеивателей автомобильных фар и позволяют полностью заместить в этом сегменте импортное сырье, ставшее недоступным на отечественном рынке. Единственный производитель поликарбонатов в России и странах СНГ сумел предложить переработчикам продукцию, не уступающую, а по ряду физико-механических свойств и превосходящую зарубежные аналоги. Новыми марками помимо российских компаний уже заинтересовались производители светотехнической продукции для автотранспорта из-за рубежа", - сказано в сообщении.