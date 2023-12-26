Назван срок первого полета SJ-100 с российским двигателем

Первый полет самолета SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, двигатели уже установили на опытных самолетах и испытания начнутся после получения разрешения. Наземные отработки могут состояться в последние дни этого года, а полет — в начале следующего.

Напомним, ранее в «Ростехе» отмечали, что SJ-100 заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и станет одним из основных самолетов для отечественных авиакомпаний. В рамках импортозамещения в нем заменили более 40 иностранных систем и агрегатов.