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Мишустин поручил подготовить паспорта проектов по выпуску отечественной техники

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил утвердить в 2024 году паспорта крупных проектов технологического суверенитета, предполагающих развитие производства, основанного на отечественных линиях разработки. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Мишустин поручил подготовить паспорта проектов по выпуску отечественной техники
© РИА Новости

Поручение дано по итогам состоявшейся 24 октября стратегической сессии, посвященной таким проектам. Обеспечить его выполнение поручено первому вице-премьеру Андрею Белоусову, зампреду правительства - главе Минпромторга Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

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Как следует из материалов кабмина, речь идет о мегапроектах, которые касаются выпуска отечественных самолетов и судов, беспилотников, дизельных двигателей, станкоинструментальной, химической, электронной и радиоэлектронной продукции, а также развития атомной промышленности и производства сжиженного природного газа на основе российского оборудования и технологий.

Мишустин на профильной стратсессии отмечал, что успешный запуск и реализация таких проектов будут иметь в том числе и межотраслевой эффект, так как заказчиками их продукции, помимо самой промышленности, станут социально значимые сектора экономики, в том числе здравоохранение, топливно-энергетический, транспортный комплексы.

Ведомственные поручения

В рамках работы по этому направлению Минэкономразвития и Минпромторгу до 22 января 2024 года необходимо представить предложения по механизму определения заказчиков оборудования и продукции, создаваемых в результате реализации мегапроектов. Этим же министерствам вместе с Минобрнауки до 1 февраля 2024 года нужно подготовить предложения по модели управления жизненным циклом проектов. Курировать работу по данному направлению будут Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Минэкономразвития и Минпромторгу к 1 апреля 2024 года поручено представить предложения о поправках в законодательство о государственно-частном партнерстве в целях совершенствования его применения в сфере промышленности. Как уточняют в правительстве, внесение новых норм продиктовано тем, что для реализации мегапроектов необходимо взаимодействие государства и бизнеса, а также участие госкомпаний.

Что касается предложений по механизму принятия госкомпаниями долгосрочных обязательств по закупке продукции, производимой в рамках реализации мегапроектов, их до 20 марта 2024 года должны подготовить Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минтранс и Минэнерго.

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