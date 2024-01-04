Анонсирован перевод МС-21 и Superjet под единый бренд

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров анонсировал перевод отечественных гражданских самолетов МС-21 и Superjet под общую авиационную структуру. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС на площадке Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме «Россия».

По словам Мантурова, работа в данном направлении активно ведется. Он также подчеркнул, что объявление по данному вопросу будет сделано в скором времени. О том, что гражданские самолеты могут объединить под один бренд, заявили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) летом 2022 года.

Ранее генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь анонсировал первый полет самолета SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 в начале 2024 года. По его словам, двигатели уже установили на опытных самолетах и испытания начнутся после получения разрешения.