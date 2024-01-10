Россияне нашли 10 отечественных брендов на каждый ушедший западный

Россияне нашли до десяти отечественных брендов взамен каждому зарубежному, ушедшему с рынка. Об этом в среду сообщили в Минпромторге.

По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, спрос на местные товары легкой промышленности значительно вырос. Положительную тенденцию отмечают и представители маркетплейсов.

«На один ушедший иностранный бренд им удалось для себя открыть до десяти новых российских», — цитирует агентство собеседника.

Ранее на круглом столе в Совете Федерации глава департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова сообщила о росте отгрузки продукции более чем на 22% за январь-сентябрь прошлого года. Динамику она связала с уходом западных брендов и освободившимися нишами. Наибольший показатель — 28% — продемонстрировал сегмент одежды.