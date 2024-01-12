Gloria Jeans вложит ₽10 млрд в развитие брендов GJ и Ready! Steady! Go!

Российский модный ритейлер Gloria Jeans в 2024 году планирует вложить 10 млрд руб. в развитие брендов GJ и Ready! Steady! Go!, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

О запуске нового бренда одежды для подростков в возрасте 10 18 лет — Ready! Steady! Go! (в переводе с английского языка — «На старт, внимание, марш!») — производитель сообщил в августе.

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По итогам 2023 года Gloria Jeans получила выручку в размере 78 млрд руб, что на 11% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 15,2% — до 14,4 млрд руб., операционная прибыль — на 18%, до 12 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 9,6 млрд руб. — это 11% от выручки.

Онлайн-продажи группы в 2023 году составили 10 млрд руб. Председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников пояснил агентству, что онлайн-продажи «практически не изменились» по сравнению с предыдущим годом. При этом продажи в собственных онлайн-каналах выросли в два раза.

«Наша стратегия — продавать в течение двух-трёх лет до 75 80% на собственных площадках. К этому времени мы планируем довести число магазинов до 900 — 1 тыс. в 300 400 городах, и мы сможем доставлять заказ из магазина в течение одного дня. Это позволит нам поддерживать бизнес-модель, не зависящую от возможных изменений коммерческих условий маркетплейсов», — сказал Мельников.

В беседе с ТАСС он также подтвердил планы компании по выходу на рынки Ближнего Востока, Америки и Европы через маркетплейсы. Речь идёт о 2024 2025 годах.

«Цели остаются прежними — 60 80 маркетплейсов <…> Мы ищем пути и первые запуски, скорее всего, будут на Ближнем Востоке. Также мы попробуем выйти в Америку и Европу, так как наша компания и в целом область фэшн-ритейла не попадает под санкции. При этом мы ещё не знаем, как нас там воспримут покупатели», — отметил Мельников.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Gloria Jeans реконструирует 200 магазинов, увеличив их площадь с 600 800 квадратных метров до 1,5 тыс., и откроет 50 100 магазинов бренда Ready! Steady! Go!