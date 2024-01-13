В Комсомольске начали строить завод по производству самолетов "Байкал"

- Подрядная организация завершает расчистку строительной площадки, идут работы по организации разворотной площадки и подъездной автодороги, устройству постоянного ограждения и временного электроснабжения. На объекте заняты 25 единиц спецтехники. В полном объеме строительно-монтажные работы по строительству производственного корпуса для сборки самолетов ЛМС "Байкал" планируется выполнить в июне 2025 года. При этом КРДВ принимает меры по сокращению установленных сроков строительства, например, с начала 2024 года строительные работы выполняются в круглосуточном режиме, - рассказал директор департамента строительства КРДВ Дмитрий Белоусов.