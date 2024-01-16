Эксперт оценил предложение запретить импорт пива из Германии и стран Балтии
Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение главы комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко запретить импортировать в Россию пиво из недружественных стран.
Ранее Диденко выступил с инициативой включить пиво и пивные напитки, произведенные в недружественных странах, в перечень запрещенных к импорту товаров. По его словам, пиво — очень важный экспортный товар для Германии. В 2023 году на эту страну пришлось более трети всего импорта пива в Россию. В то же время ФРГ зарабатывает на этом десятки миллионов долларов, а налоговые отчисления от них идут, в том числе, на поддержку Вооруженных сил Украины, обратил внимание парламентарий. Депутат считает, что недружественные страны продолжают зарабатывать на России, при этом резко критикуя ее. По его словам, запрет ввоза пива ослабит европейских поставщиков и поможет поддержать отечественных производителей, а также даст возможность попасть на российские полки производителям из дружественных стран.
Продажи немецкого, чешского и прибалтийского пива в крупных торговых сетях РФ составляют около 4 процентов. И российским пивоваренным компаниям такой импорт не только не мешает, а часто помогает. Например, они сами начинают импортировать пиво из той же Германии, раскручивают бренд, а потом под этим зарекомендовавшим себя брендом начинают варить пиво на нашей территории... Основная часть пива, продающегося в России, как правило, производится здесь же, включая пиво с иностранными названиями. Просто у покупателей такой менталитет, что они хотят видеть на банках или бутылках что-то, написанное не по-нашему. Почему-то к такому продукту у них больше доверия. Поэтому наши производители активно используют имидж недружественного пива из недружественных стран. По-моему, каждый второй российский производитель имитирует немецкое или чешское пиво. Однако для них исключение подобной конкуренции с точки зрения экономики ничего не дает. Для них, например, важен такой момент, как установление минимальной розничной цены на пиво. Здесь же речь идет о политических вещах, не связанных с экономикой... Тогда, по сути, вообще надо запрещать использовать упоминания недружественных стран в обозначении продающейся в России продукции. Ведь получается так, что можно запретить поставки пива из Германии, но продолжать лить его на территории России.Павел ШапкинПредседатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики
Эксперт вместе с тем выразил мнение, что с точки зрения воздействия на недружественные страны в первую очередь под запрет на импорт должны попасть биологически активные добавки (БАДы).
«Их надо запрещать ввозить из недружественных стран, поскольку они, в том числе, могут быть опасны. Наш рынок давно готов к полному замещению импортных биологически активных добавок. Кроме того, они будут более доступными по цене для российских потребителей», — отметил Шапкин.
Ранее сообщалось, что с 15 января 2024 года маркировка пива и других слабоалкогольных напитков, включая пуаре, медовуху и сидр, стала обязательной. Она распространяется на продукцию во всех видах упаковки, включая алюминиевую банку.