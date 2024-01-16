Продажи немецкого, чешского и прибалтийского пива в крупных торговых сетях РФ составляют около 4 процентов. И российским пивоваренным компаниям такой импорт не только не мешает, а часто помогает. Например, они сами начинают импортировать пиво из той же Германии, раскручивают бренд, а потом под этим зарекомендовавшим себя брендом начинают варить пиво на нашей территории... Основная часть пива, продающегося в России, как правило, производится здесь же, включая пиво с иностранными названиями. Просто у покупателей такой менталитет, что они хотят видеть на банках или бутылках что-то, написанное не по-нашему. Почему-то к такому продукту у них больше доверия. Поэтому наши производители активно используют имидж недружественного пива из недружественных стран. По-моему, каждый второй российский производитель имитирует немецкое или чешское пиво. Однако для них исключение подобной конкуренции с точки зрения экономики ничего не дает. Для них, например, важен такой момент, как установление минимальной розничной цены на пиво. Здесь же речь идет о политических вещах, не связанных с экономикой... Тогда, по сути, вообще надо запрещать использовать упоминания недружественных стран в обозначении продающейся в России продукции. Ведь получается так, что можно запретить поставки пива из Германии, но продолжать лить его на территории России.

Павел Шапкин Председатель Национального союза защиты прав потребителей, глава Центра разработки национальной алкогольной политики