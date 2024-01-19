Продажи российских ноутбуков взлетели

По итогам 2023 года продажи российских ноутбуков выросли вдвое и достигли уровня в 256 тысяч штук. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Fplus.

В денежном выражении показатели утроились и составили 8,4 миллиарда рублей, уточнили эксперты. На этом фоне доля российских брендов на рынке ноутбуков достигла уровня в более чем 8 процентов, заявил бизнес-аналитик Fplus Артур Махлаюк. Самыми востребованными российскими брендами стали Digma, Irbis и Fplus.

При этом за 2023 год в Россию с азиатских фабрик под отечественными брендами ввезли в общей сложности более 320 тысяч устройств, что оказалось на 10 процентов больше в сравнении с 2022-м, рассказал представитель одного из производителей компьютерной техники.