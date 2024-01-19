Российский высокоскоростной поезд будет иметь 8 вагонов и 4 класса обслуживания

"Первый этап мы предполагаем, и Министерство транспорта активно сейчас работает, <…> будет реализован ориентировочно до 2030 года и в это же время будет построен для использования наш полностью российский высокоскоростной поезд. Причем уровнем он будет выше, нежели чем существующие высокоскоростные поезда. Скорость движения - до 400 км в час. В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов мы предполагаем, мы уже утвердили внешний вид. Предусматриваем четыре класса обслуживания - первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро и мультимедийный информационная развлекательная система", - рассказал глава РЖД.