«Аэрофлот» поделился планами по вводу в эксплуатацию российских самолетов

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил о планах группы за несколько лет ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов отечественного производства. Соответствующей информацией он поделился на международной выставке-форуме «Россия», передает РИА Новости.

По словам Александровского, планы будут реализованы к 2030 году. Речь, как уточнил он, идет о ближнемагистральном самолете Sukhoi Superjet, МС-21 и Ту-214.

Благодаря новым самолетам группа расширит географию для выполнения рейсов, отметил глава компании.

Ранее РБК сообщил, что компания «Аэрофлот» согласовала с производителем самолетов Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») часть параметров конфигурации салонов самолетов Ту-214.