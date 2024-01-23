Побеждая зависимость: проекту импортозамещения в России исполняется 10 лет

В 2024 году наша страна будет отмечать своеобразный юбилей — 10 лет с момента введения первого пакета антироссийских санкций, как политических, так и экономических. Ограничения коснулись в том числе товаров, ввозимых в страну из-за границы. В результате перед государством остро встал вопрос замещения запрещенных товаров. Удалось ли за 10 лет добиться поставленных целей и в какой стадии находится процесс сейчас — рассказываем в нашей статье.

Первый раунд: 2014–2021

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Реакция западных государств на возвращение Крыма в состав РФ была практически моментальной — уже с марта как отдельные страны, так и надгосударственные организации типа Совета Европы начали вводить различные санкции. Первые решения носили скорее демонстративный характер (например, был отменен целый ряд международных мероприятий, которые должны были проходить в России), а также касались в основном конкретных лиц (большей частью политиков, чиновников и военных) и их активов. Массированные экономические удары начались уже летом: сначала по финансовой системе — в первую очередь госбанкам, а затем и по промышленным гигантам.

Российское правительство в ответ на санкции объявило о начале широкомасштабного импортозамещения. Эксперты Лаборатории исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС провели анализ имеющихся статистических данных за 2015–2021 годы.

"За исключением фармацевтической, автомобильной, судостроительной и химической отраслей, уровень зависимости от импорта из недружественных стран снизился по сравнению с 2015 годом", — отмечает эксперт ИПЭИ Микаил Кодзоев.

А по некоторым отраслям (например, микроэлектроника) импорт был переориентирован на государства, не поддержавшие санкции против России, — в первую очередь на Китай. Так, доля китайских станков на рынке увеличилась в 2021 году по сравнению с 2015 годом. Также возросла доля китайских поставок в железнодорожном и сельскохозяйственном машиностроении, энергетике, авиации, медицинском оборудовании, автомобиле- и судостроении. Также в авиастроении доля импортных элементов снизилась с 55 до 53%, в энергетике — с 51 до 50%, в железнодорожном машиностроении — с 73 до 70%, а в микроэлектронике — с 96 до 92%.

Тем не менее до 2022 года процесс шел, мягко говоря, не быстро. Более того, в некоторых ключевых отраслях зависимость от иностранных товаров, услуг и технологий даже выросла. Так, в сельскохозяйственном машиностроении — с 45 до 47%, в специализированном машиностроении — с 65 до 67%, в медицинской отрасли — с 54 до 60%, в химической — с 45 до 53%, а в судостроении — с 55 до 64%. Но самыми зависимыми оказались: автопром — с 51% в 2015-м до 67% в 2021-м, фармацевтика (отдельно от медицинской промышленности) — с 76 до 88% и станкостроение — с 83 до 95%.

Зато, как отмечал Росстат, продовольствием страна уже в 2021 году обеспечивала себя сама. Потребности населения в таких продуктах, как зерно, мясо, рыба, картофель, уже несколько лет полностью закрываются российскими производителями. Более низкие показатели имели молочные продукты и овощи, а самые низкие — фрукты.

Второй раунд: 2022–...

В 2022 году количество санкций, введенных против России, число компаний из недружественных государств, покинувших отечественный рынок, а также скорость, с которой эти процессы происходили, сильно подстегнули импортозамещение. Кабинет министров утвердил новую трехлетнюю программу импортозамещения, предполагающую направить на эти цели 247 млрд рублей. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, планы распространяются на 23 отрасли и содержат почти тысячу позиций сырья, материалов и комплектующих, а также готовой продукции.

В свою очередь, по данным, которые в своем исследовании приводит Центр конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, к концу первого полугодия 2023 года 65% производственных компаний располагали потенциалом для выпуска импортозамещающей продукции. Абсолютными лидерами в этом вопросе стали производители лекарств и фармацевтических материалов. 50% опрошенных предприятий определяли свои "импортозаменительские" способности как высокие, а еще 33% — как средние. Также в топе рейтинга находились производители машин (не автомобилей) и другого оборудования (40%), электрического оборудования (35%), резиновых и пластмассовых изделий (34%), автотранспортных средств (33%) и текстиля (32%).

Тем не менее, по оценке экспертов ВШЭ, промышленные предприятия уже сейчас остро нуждаются в новом отечественном оборудовании, желательно не уступающем по качеству зарубежным аналогам. 45% руководителей производств отмечали такую потребность как высокую, 32% — как среднюю, и только 10% в нем не нуждались. Но, несмотря на потребности, только 25% промышленных предприятий располагали необходимыми отечественными ресурсами.

Особое внимание эксперты обращают на отрасли фармацевтики и здравоохранения.

"На мой взгляд, именно здесь мы увидим достаточно большие проблемы в долгосрочном периоде. Разработка лекарственных препаратов — долгое и дорогостоящее мероприятие, если делать все по лучшим стандартам. А отдельные международные фармгиганты зачастую ведут себя неэтично, ограничивая доступ населения к своей продукции, вынуждают использовать менее эффективные препараты и медицинскую технику", — пояснила ТАСС управляющий директор, руководитель группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Можарова.

Полная автономия?

Как считает Микаил Кодзоев из ИПЭИ РАНХиГС, для обеспечения технологического суверенитета российской экономики необходимо решать кадровый вопрос и привлекать квалифицированных специалистов в области импортозамещения в приоритетных секторах.

"Для этого можно использовать льготы и преференции, похожие на те, которые применяются в IT-секторе, — рассуждает он. — Также необходимо стимулировать внешний спрос: например, снизить стоимость продукции, поставляемой на международные рынки".

Сделать это эксперт предлагает с помощью налоговых послаблений, субсидирования грузоперевозок и других логистических операций, а также освоения рынков дружественных стран.

Но даже при этом полный отказ от импорта окажется невозможен, во всяком случае в ближайшей перспективе. Как отмечается в исследовании ЦКИ ВШЭ, более 60% представителей промышленных предприятий уверены, что в течение двух-трех лет смогут лишь частично не использовать зарубежное оборудование, комплектующие, технологии, сырье и т.д. И только чуть менее 10% считают, что смогут полностью отказаться от импортных составляющих.

Впрочем, по словам Екатерины Можаровой из АКРА, в открытой рыночной экономике импортозамещение не должно быть самоцелью, а определенный уровень импорта вполне логичен и допустим.

"Проблемы обычно начинаются, когда импорт становится критичной частью экономики, и особенно, когда у этого импорта всего один источник. Но не стоит строить иллюзий и думать, что любую продукцию можно оперативно заместить на внутреннюю. Для успешного замещения должна быть подготовлена как научная, так и производственная база. Именно в отраслях, где была здоровая конкуренция и были соблюдены эти условия, импортозамещение прошло легче других", — говорит она, приводя в качестве примера рынок программного обеспечения и кибербезопасности.

Действительно, за последние годы в этой области произошло несколько весьма громких событий. Еще в 2016 году Минцифры начало вести реестр производителей отечественного софта, а крупные компании — переходить на российские операционные системы. А после отказа работать в России немецкого IT-гиганта SAP SE — признанного лидера в области программных решений по управлению бизнес-процессами — его команду принял на работу Сбер.

Также можно вспомнить, что в России начали делать собственные (на 80%) банкоматы с российским процессором "Эльбрус 8СВ". Наконец, в декабре прошлого года замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в разговоре с ТАСС отмечал, что на 2024–2025 годы запланирован процесс "глубокой локализации" электронных автокомпонентов: печатных плат, навигационных модулей, резисторов, конденсаторов и т.д. Кроме того, по его словам, уже налажено производство отечественных систем ABS, в скором времени начнется выпуск систем ESP.

Впрочем, санкции — не единственная причина, по которой Россия нуждается в собственном максимально независимом производстве.

"Процессы глобализации и международного разделения труда приостановлены", — отмечает в своем исследовании Микаил Кодзоев.