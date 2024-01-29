Лукашенко высказался об импортозамещении России и Белоруссии
Минск и Москва добились хороших результатов в сфере импортозамещения, противникам не удалось поставить их на колени. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.
По его словам, главной задачей в промышленной сфере является «активизация сотрудничества в области импортозамещения».
«Здесь очень много сделано, мы многое поняли из того, что не понимали еще два года назад. Нас не удалось поставить на колени, наоборот, мы мобилизовались и сделали немало», — сказал на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко.
Он добавил, что Минск и Москва подписали базовые межправительственные соглашения о признании технологических операций между государствами, развитии микроэлектронных технологий, проектировании и производстве электронной компонентной базы и машиностроения, а также о единой промышленной политике.