Отечественные корма для домашних животных занимают 98% рынка в РФ

Отечественные корма для домашних животных занимают 98% российского рынка. Об этом ТАСС сообщили в Россельхознадзоре.

"98% российского рынка занимают корма отечественного производства. По данным Росстата, в России производится порядка 1,4 млн тонн (2023 год) готовых кормов для непродуктивных животных. <...> Импортируются корма для непродуктивных животных в гораздо меньших объемах, за 2023 год, например, импортировано 80 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что корма поставляются в Россию из стран ЕС, Китая, Сербии, стран - членов ЕАЭС и Бразилии.

При этом в 2023 году из недружественных стран было ввезено 67% от общего импорта кормов для домашних животных.

"Речь идет про импорт на российский рынок только безопасных кормов, которые не имеют аналогов или не производятся на территории России, а также с предприятий, прошедших инспекции Россельхознадзором", - пояснили в ведомстве.

В Россельхознадзоре также рассказали, что из общего импорта в 2023 году на корма Hill’s и Farmina приходилось около 12,5%.

"Очевидно, что по сравнению с объемом российского производства и рынка в целом, их доля будет крайне мала. На российском рынке представлен широкий ассортимент кормов различной ценовой категории, в том числе и специализированные корма, а также других зарубежных брендов", - добавили в ведомстве.