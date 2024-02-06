Более 20 тыс. продуктов зарегистрировали в реестре отечественного ПО

Свыше 20 тыс. российских программных продуктов зарегистрировано в реестре отечественного программного обеспечения (ПО), это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Об этом сообщил в ходе форума "Цифровая экономика" на Международной выставке-форуме "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В реестре отечественного ПО зарегистрировано около 20 тыс. российских программных продуктов и баз данных. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020 году", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что председатель правительства России Михаил Мишустин дал старт масштабной работе по импортозамещению промышленного и общесистемного ПО, а в настоящее время уже реализуется 197 особо значимых проектов, часть из них уже используется на практике.

"Например, система бронирования "Леонардо", на которую уже перешли крупнейшие авиакомпании России. Более того, сервис работает в Армении, Киргизии и Республике Беларусь", - добавил Чернышенко.