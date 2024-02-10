Ни Bosch и ни Tefal: какие бренды бытовой техники заменили ушедшие из РФ

Многим брендам бытовой техники удалось заменить ушедшие из России компании. Издание «Комсомольская правда» узнало, какие новички рынка сейчас лидируют с точки зрения продаж в стране.

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В частности, эксперты, опрошенные газетой, рассказали о ситуации с продажами холодильников. Так, в настоящее время россияне чаще всего приобретают продукцию белорусского концерна «Атлант», «Бирюса» и китайского концерна Haier, отметил техноблогер Павел Трухачев. Кроме того, спросом стали пользоваться холодильники Gorenje — торговой марки, которую выкупила в 2018 году компания Hisense.

Среди стиральных машин высокие показатели продаж наблюдаются у Candy, Beko, «Атланта» и Gorenje, отметил собеседник.

Что касается посудомоечных машин, то зачастую россияне выбирают товары китайского бренда Midea, российского Kuppersberg, турецкого Beko и немецкого Grundig, заявил Трухачев.

«С мелкой бытовой техникой все гораздо проще. Некоторые европейские компании остались в России, и на данный момент их техника пользуется популярностью у потребителя — например, Tefal и Moulinex от концерна Groupe SEB», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, большую популярность набирает продукция китайского концерна Xiaomi – Viomi, производящего чайники, стиральные машины, холодильники, а также Deerma, выпускающего технику для здоровья и красоты. Среди других популярных марок – Dreame (продает роботы-пылесосы, вертикальные пылесосы), Roborock (реализует роботы-пылесосы), KYVOL (выпускает микроволновые печи).

Также в публикации говорится, что россияне проявляют большой интерес к мелкой бытовой технике брендов Polaris, Redmond и Kitfort. Кроме того, набирают популярность кухонные электромясорубки брендов «Аксион», Polaris и Moulinex.

«Среди микроволновых печей СВЧ большую популярность набирает южнокорейская техника фирмы Hyundai, российский бренд Accesstyle, а также белорусский бренд Horizont. Цены на эту технику пока не кусаются», — говорится в статье.