Специалисты изучают возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры, рассказали в МИД России. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне саммит ЕС принял итоговое заявление, утвердившее инициативу ЕК по использованию доходов от замороженных активов для финансирования помощи Украине.

В МИД отметили, что объем долгов Евросоюза достиг значительных величин. На этом фоне, добавили в ведомстве, лидеры организации не желают платить за украинский проект и намереваются «растратить на поддержку режима Зеленского украденные у нашей страны средства».

Дипломаты подчеркнули, что последствия от этого шага могут быть катастрофическими для экономики ЕС. В частности, может быть подорвана международная роль евро.

По данным ведомства, многие страны Глобального Юга уже начали снижать долю западных валют в торговле, стали изучать возможности создания альтернативной SWIFT платежно-расчетной инфраструктуры.