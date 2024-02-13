В каталог импортозамещения РФ внесли аналоги более 3,6 тыс. строительных материалов
Аналоги почти 3,6 тыс. зарубежных строительных материалов подобраны в российском каталоге импортозамещения. Об этом сообщил на площадках форума "Сибирская строительная неделя" в Новосибирске заместитель главы Минстроя РФ Сергей Музыченко.
К концу 2022 года список аналогов составлял 1,5 тыс. наименований.
"Был сформирован каталог импортозамещения, им активно пользуются, в нем более 3,8 тыс. наименований, по которым имеются аналоги - более 3,6 тыс. единиц", - сказал Музыченко.
Он добавил, что каталог позволяет упростить проектировщикам подготовку документов, дает возможность подобрать необходимые отечественные материалы с самыми современными технологиями производства. По последним данным, сейчас отечественные производители могут заместить до 94% зарубежных строительных материалов.
"Цель, поставленная президентом - 120 млн кв. м (жилья) в год, 1 млрд - до 2030 года, она постепенно достигается. <...> Есть вопросы с производственными мощностями, очень многие производители закупали оборудование за рубежом. Но все эти вопросы обозначены, все эти вопросы решаются совместно с коллегами из Минпромторга, с нами", - отметил Музыченко.
Каталог импортозамещения был создан НОСТРОЙ совместно с Минстроем России для удобного поиска отечественных товаров. Как отмечали ранее в пресс-службе министерства, каталог включает сведения о материалах и оборудовании для строительства объектов образования, медицины, спорта, инженерной инфраструктуры.