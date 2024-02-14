Около 40% компаний из РФ перешли на отечественные сервисы коммуникаций

Почти 40% российских компаний перешли на отечественные сервисы коммуникаций и только 1% организаций продолжает использовать зарубежные решения. Такие данные ТАСС привел директор по продукту "МТС Линк" Александр Бровко со ссылкой на опрос, проведенный компанией совместно с аналитиками среди 250 крупнейших отечественных организаций.

© Пресс-служба «МТС Линк»

"Доверие к российским сервисам растет, и все больше компаний выбирают именно их в качестве основного средства бизнес-коммуникаций. В третьем квартале 2023 года мы вместе с аналитиками опросили представителей 250 крупных российских компаний и выяснили, что в 39% таких организаций уже полностью перешли на российские ВКС-платформы", - сказал Бровко.

По его данным, еще 60% организаций используют одновременно несколько сервисов, например, тестируют российские решения, продолжая пользоваться привычными зарубежными. По мнению Бровко, потенциал отечественного рынка для внедрения российских решений остается очень высоким.

"Только 1% компаний использует исключительно зарубежные приложения", - добавил собеседник агентства.

Внимание к российским сервисам коммуникаций продолжит расти в 2024 году, а у бизнеса уже было время убедиться в их качестве.

"У них есть преимущества перед зарубежными платформами: они ориентированы на локальный рынок, предоставляют оперативную техподдержку на русском языке", - отметил Бровко.

Он пояснил, что, используя российские решения, заказчики не сталкиваются с рисками отключения или прерывания лицензий, а отечественные вендоры напрямую взаимодействуют с заказчиками и постоянно расширяют функциональность своих продуктов, отталкиваясь от их запросов.

"Мы в "МТС Линк" активно работаем над инструментарием. Например, внедряем нейросетевые языковые модели. По завершении встречи наши пользователи с недавних пор могут не только скачать ее запись, но и получить текстовую расшифровку и автоматически сгенерированное краткое содержание", - добавил Бровко.

Он объяснил, что теперь, чтобы вернуться к определенному моменту встречи, не нужно пересматривать видеозапись. Его можно найти по ключевым словам в текстовой расшифровке и быстро перейти к соответствующему фрагменту видео.

"На очереди еще много возможностей на основе искусственного интеллекта: от автоматически сгенерированного брифа для опоздавших на совещание до бьютификации и распознавания жестов", - заключил он.

Данные по платформе и нововведения

По словам Бровко, около 1,7 млн новых пользователей было зарегистрировано в 2023 году на платформе для коммуникаций и совместной работы "МТС Линк". За 2023 год с помощью сервисов "МТС Линк" было проведено более 5 млн мероприятий, и всего в них приняло участие более 30 млн человек. Главным трендом эксперт называет унифицированные коммуникации: объединение всех инструментов для делового общения в онлайне в едином интерфейсе. В прошлом году к экосистеме "МТС Линк" присоединился сервис "Доски" - онлайн-доска для совместной работы и творчества команд. А в этом году планируется запуск корпоративного мессенджера "Чаты" - его тестирование уже идет полным ходом, в частности, им ежедневно пользуется команда "МТС Линк".

О платформе

МТС в 2022 году приобрела платформу видеокоммуникаций для бизнеса Webinar. Приобретение Webinar не только дополнит экосистему В2В-сервисов МТС, но и даст возможность создать свой аналог российского Zoom, говорила тогда первый вице-президент по телеком-бизнесу МТС Инесса Галактионова. В 2023 году был проведен ребрендинг платформы, новое название - "МТС Линк".