Ростех начал производство остекления для самолета МС-21
Обнинское НПП "Технология" им. Ромашина (входит в госкорпорацию "Ростех") начало серийное производство остекления кабины экипажа самолета МС-21. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Сегодня производственные мощности предприятия позволяют обеспечить выпуск остекления для кабины экипажа в соответствии с графиком производства МС-21. В кооперации по производству изделий конструкционной оптики авиалайнера также задействованы компетенции нашего дочернего предприятия НИТС им. В.Ф. Солинова. Остекление выполнено из отечественных материалов, соответствует требованиям конструкторской документации и обеспечивает комфорт и безопасность летного состава", - сказал гендиректор ОНПП "Технология" Ромашина Андрей Силкин, слова которого приводятся в сообщении.
В Ростехе отметили, что в 2024 году предприятие поставит заказчику 12 комплектов изделий. К 2030 году планируется выпускать более 70 комплектов в год.
Птицестойкое остекление включает два лобовых, два боковых и два задних стеклоблока, которые состоят из склеенных полимерной пленкой упрочненных силикатных стекол. Для исключения обледенения и запотевания стекла оснащены электрообогревом.