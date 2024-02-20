Трутнев: ТОР «Патриотическая» позволила наладить выпуск импортозамещающей продукции

"Сегодня [предприятие] загружено заказами на 90% за счет принятой системы развития Дальнего Востока - оболочки ТОР "Патриотическая". Созданная система ТОР "Патриотическая" уже позволяет выпускать продукцию, и самое главное - эта продукция конкурентная, кроме того, она включает в себя некоторую часть технологий, которые на сегодняшний день мы исключительно закупаем за рубежом. То есть это как раз и есть совершенно реальное импортозамещение", - сказал Трутнев.