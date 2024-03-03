Экономист назвал условия для роста производства и экспорта российского АПК

Увеличение производства сельхозпродукции в России на четверть и экспорта в полтора раза, о которых заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, станут возможными благодаря ряду факторов, в том числе, господдержке и открытию новых рынков.

Как пишет «Российская газета», об этом заявил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

В частности, выпуск продукции должен вырасти за счёт финансовой и нефинансовой помощи отрасли и инвестиций в неё до как минимум 2030 года. Напомним, что список мер господдержки постоянно расширяется.

Например, в этом году для молочного животноводства по примеру других отраслей стали доступны льготное и другие виды кредитования, производителям зерна ежегодно выделяются средства на компенсацию транспортировки сельхозпродукции, расширены меры господдержки для малых форм хозяйств и т.д.

Расширение экспорта, по словам Осянина, станет возможным благодаря открытию новых рынков сбыта вместо западных стран (в том числе, дружественных). С ними планируют расширять сотрудничество и улучшать внешнеторговые отношения.

Также в ближайшие шесть лет будет продолжен курс на улучшение качества российской сельхозпродукции и её соответствие международным стандартам. Это будет способствовать увеличению спроса на неё на мировом продовольственном рынке, что также положительно отразится на её поставках за рубеж.