В России к 2025 году планируют создать тяжелый БПЛА «Партизан» с отечественным двигателем

Тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», полностью состоящий из отечественных комплектующих, планируют изготовить до конца года, затем возможен запуск серийного производства дронов, сообщил директор Сибирского научно-исследовательского институт авиации им.С.А. Чаплыгина (СибНИА) Владимир Барсук.

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По его словам, к концу года уже будут решения по отечественному двигателю, передает ТАСС.

Барсук добавил, что планируется скомпоновать ближе к 2025 году отечественный гибридный электрический тепловой движитель, обеспечивающими короткий взлет и посадку. Он добавил, что к этому моменту разработчики будут иметь несколько вариантов гибридных силовых установок, обладать технологией беспилотного полета, технологиями электрического движения и электрического винтового обдува, что позволит создать полностью отечественную машину.

Руководитель проектной лаборатории «Партизан» Сергей Шейфер пояснил, что второй экземпляр «Партизана» будет изготовлен уже с отечественной силовой установкой, которую изготавливает научно-производственное объединение «Андроидная техника», а энергоустановкой занимается Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова. Он добавил, что также рассматривается вариант установки ВК-650 производства АО «ОДК Климов». Винт будет проектироваться сотрудниками СибНИА.

Барсук добавил, что серийное производство полностью отечественного летательного аппарата можно будет начать в 2025 году.

Напомним, 16 февраля разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина провели первые летные испытания демонстратора транспортного БПЛА сверхкороткого взлета и посадки «Партизан».