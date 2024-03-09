Выпуск бумаги и бумажной продукции в Москве увеличился на 20 процентов

Столичные производители бумаги и бумажных изделий за прошлый год нарастили объемы выпуска продукции на 20 процентов по сравнению с 2022-м. Об этом в субботу, 9 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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По его словам, подобная положительная динамика отрасли обусловлена в том числе увеличением количества промпредприятий. К примеру, за 2023-й на 14 процентов выросло число фабрик и заводов, занимающихся производством книг, упаковки, бумаги и различных бумажных изделий — теперь их около 700. Кроме того, предприятия активно пользуются доступными мерами поддержки.

Промышленные предприятия города выпускают хозяйственную, фотографическую, офисную и другие виды бумаги, а также картонные ящики, коробки, фотоальбомы, канцелярские принадлежности и многое другое.

Почти 885 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства уже работали в столице на начало 2024 года. Их вклад в экономику Москвы составляет примерно 976,7 миллиарда рублей налогов. При этом 180 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса были созданы в 2023 году. Каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке города. В минувшем году таких бизнесов стало свыше 14 тысяч.