Росатом запустил серийное производство 3D-принтеров для промышленности

В Росатоме началось серийное производство 3D-принтеров для промышленности. Как сообщает пресс-служба ТВЭЛ (топливный дивизион госкорпорации), на предприятиях дивизиона началась сборка первых девяти 3D-принтеров "среднегабаритного" класса.

По оценкам отраслевых экспертов, отмечается в сообщении, эти девять принтеров покроют более 30% потребности российской промышленности в аддитивном оборудовании на 2024 год. Первым серийным продуктом Росатома на рынке 3D-принтеров стала машина RusMelt 310M, работающая по технологии селективного лазерного сплавления (SLM - Selective Laser Melting), она позволяет получать изделия из металлопорошковых композиций. Принтер был доработан в соответствии с запросами крупных российских промышленных предприятий и усовершенствован по всем ключевым показателям. В машине появились новые сканирующие модули, был увеличен объем построения (то есть размер изделия, которое можно изготовить на 3D-принтере). Обновленная система обдува обеспечивает более эффективное удаление побочных продуктов процесса сплавления, влияющих на качество печати. Полностью отечественное программное обеспечение машины унифицировано со всей линейкой 3D-принтеров Росатома. Данная модель принтера RusMelt уже включена в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России.

Принтеры, запущенные в производство, обладают различными вариантами исполнения и комплектуются под индивидуальные требования заказчика. Наиболее высокотехнологичные комплектующие 3D-принтера, в частности, сканирующие системы и лазеры, разработаны и производятся организациями Росатома. Окончательная сборка, настройка и работы по программированию системы управления осуществляются в московском Центре аддитивных технологий Росатома. Вся партия принтеров будет произведена в течение 2024 года. Компания-интегратор Росатома в области аддитивных технологий (в составе топливного дивизиона) также будет осуществлять сервисное сопровождение оборудования на всем жизненном цикле.

"Появление собственного серийного продукта в области трехмерной печати позволило Росатому продвигать его как на российском, так и на зарубежных рынках, а также решать приоритетные задачи в области импортозамещения. Новое 3D-оборудование используется для производства деталей и внедрения аддитивных технологий в тяжелое машиностроение, автомобилестроение, авиакосмическую и атомную отрасли, а также образовательную сферу", - приводятся в сообщении слова генерального директора компании-интегратора Росатома в области аддитивных технологий Ильи Кавелашвили.