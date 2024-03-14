Группа «М.Видео-Эльдорадо» освоилась с параллельным импортом

Пе­реход на ка­налы па­рал­лель­но­го им­пор­та и пе­рео­риен­та­ция на азиат­ских вен­до­ров поз­во­лили груп­пе "М.Ви­део-Эль­до­радо" на­рас­тить вы­руч­ку по ито­гам 2023 г. поч­ти на 8% - до 434 млрд руб. Нес­мот­ря на то что до­ля он­лайн-про­даж у груп­пы в про­шед­шем го­ду дос­тиг­ла 71%, она не от­ка­зывает­ся от раз­ви­тия роз­нич­ной се­ти и в 2024 г. на­мере­на от­крыть трех­знач­ное ко­личес­тво ма­гази­нов.

По словам главного исполнительного директора "М.Видео-Эльдорадо" Сергея Ли, весной 2022 г. российский рынок покинули иностранные производители электроники, товары которых обеспечивали 70% выручки группы. Этот массовый уход глава компании назвал большим ударом и цунами для рынка, и прежде всего для "М.Видео-Эльдорадо" как единственного в РФ публичного ретейлера в сфере электроники. При этом он отметил, что, в отличие от сектора FMCG с тысячами торговых марок, в сфере электроники основные продажи обеспечивают единичные бренды. Так, до 2022 г. свыше 50% выручки "М.Видео-Эльдорадо" приходилось на три бренда: Apple, Samsung и LG.

Сергей Ли сообщил корреспонденту ComNews, что компания смогла вернуть почти все бренды, кроме торговых марок группы Electrolux (Electrolux, Zanussi, AEG). "Electrolux Group тщательно следит, чтобы товары ее брендов в Россию не попадали", - отметил он, добавив, что единичные товары этих марок на полках "М.Видео-Эльдорадо" все же есть. Для возврата товаров ушедших из РФ производителей в 2022-2023 гг. "М.Видео-Эльдорадо" наладила самостоятельные импортные операции.

Олег Гарифуллин, генеральный директор ООО "Директ Кредит Центр" - компании из группы "М.Видео-Эльдорадо", которая обеспечивает кредитование ее покупателей, рассказал корреспонденту ComNews, что переход на каналы параллельного импорта сказался на финансовых показателях, так как прежде зарубежные вендоры предоставляли отсрочку платежей, а теперь компания вынуждена закупать много товаров на собственные средства. Олег Гарифуллин уточнил, что поставщики из дружественных стран дают товарные кредиты и сейчас, а для иных импортных операций "М.Видео-Эльдорадо" использует механизм факторинга.

Сергей Ли особо отметил, что на всю технику, ввезенную по каналам параллельного импорта, "М.Видео-Эльдорадо" предоставляет собственную гарантию и обеспечивает ремонт во всех розничных точках (запчасти группа также частично ввозит как параллельный импорт). Сервис ремонта, действующий под маркой "М.Мастер", доступен и для покупателей техники у других продавцов. Олег Гарифуллин подчеркнул, что при покупке электроники на других маркетплейсах покупатель может не получить гарантию либо будет вынужден искать для обслуживания техники конечного продавца.

Пресс-служба ПАО "МегаФон" прокомментировала: "На все смартфоны, приобретенные в объединенной розничной сети "МегаФона" и Yota, компания дает гарантию 12 месяцев с момента продажи".

С 2022 г. на полках "М.Видео-Эльдорадо" появилось много новых брендов и товаров из Китая.

"Сейчас - время китайских производителей, и это нам помогает", - заявил Сергей Ли.

Наряду с вендорами из КНР он отметил поставщиков из Турции. В качестве яркого примера он привел турецкую фирму Arcelik, которая в сентябре 2022 г. купила у итальянского холдинга Whirlpool EMEA SpA завод по производству холодильников и стиральных машин в Липецке (АО "Индезит Интернэшнл", с октября 2022 г. переименовано в АО "Ай Эйч Пи Апплаенсес" ), сохранив право на выпуск техники под марками Indesit и Ariston.

По итогам 2023 г. доля импорта в валовой стоимости товаров (GMV), проданных группой "М.Видео-Эльдорадо", составила 30%.

Если в 2022 г. доля онлайн-продаж у "М.Видео-Эльдорадо" составляла 66,9% от GMV, то по итогам 2023 г. данный показатель вырос до 71,4%. Несмотря на это, группа не отказывается от розничных магазинов. Сергей Ли сообщил, что ныне их количество всего на несколько десятков меньше, чем в начале 2022 г. К 31 декабря 2023 г. розничная сеть компании насчитывала 1242 магазина, а в течение 2024 г., по словам Сергея Ли, "М.Видео-Эльдорадо" откроет трехзначное количество новых розничных точек, преимущественно - компактного формата и в тех городах, где компания пока физически не присутствовала (в частности, на Дальнем Востоке).

"Мы ярый противник теории, что онлайн всех победит, - сказала финансовый директор "М.Видео-Эльдорадо" Анна Гарманова. - Ozon и Wildberries открывают пункты выдачи заказов (ПВЗ), а мы - компактные магазины, которые работают и как ПВЗ для нашего маркетплейса. Поэтому у нас доходность с 1 кв.м площади выше".

По данным Анны Гармановой, открытие магазина компактного формата обходится "М.Видео-Эльдорадо" в 11-13 млрд руб., в то время как ранее группа инвестировала в каждую новую торговую точку до 40 млрд руб.

По итогам 2023 г. выручка группы "М.Видео-Эльдорадо" достигла 434,4 млрд руб., что на 7,9% больше показателя 2022 г. (402,5 млрд руб.), а EBITDA увеличилась на 49% - до 21,5 млрд руб. В 2023 г. группа вышла на маржу EBITDA в 4,95% (против 3,6% годом ранее): Сергей Ли назвал этот уровень здоровым, заметив, что даже в мире не каждому ретейлеру удается добиться 5%-ной маржинальности по EBITDA. Чистый убыток "М.Видео-Эльдорадо" в 2023 г. сократился на 31% - до 5,2 млрд руб. (по стандарту МСФО 17). При этом в IV квартале 2023 г. группа получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб. (это на 2,5 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2022 г.). Чистый долг группы "М.Видео-Эльдорадо" по состоянию на 31 декабря 2023 г. составил 67,8 млрд руб., при этом отношение "чистый долг / EBITDA" уменьшилось с 4,5х в 2022 г. до 3,2х.

Руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ-секторов аналитического департамента ООО "Ренессанс Брокер" Кирилл Панарин видит существенное улучшение финансовых показателей компании, но его оптимизм сдерживает волатильность и плохая предсказуемость динамики оборотного капитала: "В целом мы наблюдаем существенное улучшение финансовых показателей "М.Видео-Эльдорадо" за прошедший год. Рост продаж был сильным в течение последних нескольких кварталов, хотя и с низкой базы 2022 г. Что еще более важно, "М.Видео" проделала хорошую работу по восстановлению прибыльности с низких уровней 2021-2022 гг. Рентабельность по EBITDA за 2023 финансовый год восстановилась до 5%, что является максимумом прогнозируемого диапазона. В результате соотношение чистого долга к EBITDA "М.Видео" существенно снизилось, и руководство ожидает дальнейшего снижения в 2024 г. Тем не менее высокая волатильность и плохая предсказуемость динамики оборотного капитала остаются проблемой для инвестиционного портфеля "М.Видео", и, учитывая его высокое влияние на генерирование денежных средств, мы сохраняем нейтралитет в отношении ее акций в долгосрочной перспективе".

Аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова дает позитивный прогноз: "Компания "М.Видео-Эльдорадо" сообщила о намерении в 2024 г. представить обновленную стратегию и вернуться к обсуждению дивидендов - это среднесрочный позитивный сигнал. Акции группы после оглашения финансовых результатов корректировались - после скачка более чем на 6% вверх днем ранее. Эти бумаги остаются в бычьем тренде и продолжают движение к обозначенным нами ранее техническим целям 217 руб. и 232,5 руб. (максимум 2023 г.), с перспективой повышения в район 260 руб. и выше, в том числе на ожиданиях возвращения к дивидендам, если финансовое положение компании в 2024 г. продолжит улучшаться".

Аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов считает достигнутые показатели сильными и констатирует выход на докризисный уровень: "Группа "М.Видео" опубликовала сильные финансовые результаты. Менеджменту удалось значительно сократить долю административных расходов к выручке - до минимального уровня за все время. По валовой рентабельности (21%) достигнут уровень 2021 г., рентабельность EBITDA недотянула до результатов докризисных лет, однако вернулась к целевому диапазону компании. Сокращение убытка - признак к скорому возвращению на безубыточность. Среди негативных моментов в финансовых показателях компании остается высокая долговая нагрузка".

ООО "Холодильник.РУ", ООО "Ситилинк" и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) отказались от комментариев.