Критическую инфраструктуру России переведут на отечественный софт

В Госдуму внесен законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, следует из думской электронной базы. Согласно документу, правительство и Центробанк смогут определять перечень объектов, которые с будущего года должны будут обязательно перейти на российский софт.

Как отмечается, законопроект направлен на обеспечение технологической безопасности в условиях введенных в отношении России санкций. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия должна как можно быстрее создать собственные операционные системы (ОС) для гаджетов, чтобы защититься от блокировок смартфонов западными компаниями. Однако, по его словам, несмотря на большие вливания денег в разработку софта, «воз и ныне там».

Ранее IT-эксперт Сергей Белов рассказал NEWS.ru, что Google имеет техническую возможность заблокировать только те устройства, которые выпущены под его брендом. Он отметил, что для смартфонов других производителей, работающих на Android, американская компания может лишь ограничить доступ к своим сервисам, но не отключить само устройство.