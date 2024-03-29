В России вывели на рынок sim-карты с отечественной ОС

Российский производитель смарт-карт "Новакард" вывел на рынок sim-карты с отечественной операционной системой.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Нижегородская компания АО "Новакард" начала поставки на российский телеком-рынок sim-карт с отечественной операционной системой (ОС) Simart Mi. Новая ОС - полностью российская разработка, выполненная на территории страны отечественными специалистами, что подтверждается включением ОС в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных", - рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что первой компанией, которая начала закупать отечественные sim-карты, стал сотовый оператор МТС. Операционная система, согласно представленной информации, поддерживает международные и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов в сетях мобильной связи. "До недавнего времени все sim-карты, которые выпускались для России, были основаны на иностранных компонентах и технологиях", - добавили в пресс-службе.

Как отметил в беседе с ТАСС директор по продажам компании "Новакард" Андрей Крупнов, карты прошли тщательную проверку специалистами обеих компаний.