Россияне назвали самые импортозамещенные отрасли

Большинство граждан (80 процентов) заявили, что российские компании в состоянии заменить импорт в отрасли производства продуктов питания и напитков. Об этом со ссылкой на результаты опроса компании OMD OM Group пишут «Известия».

76 процентов респондентов верят, что Россия может обеспечить себя в полной мере мебелью и предметами интерьера. Среди самых импортозамещенных отраслей участники исследования назвали также производство бытовой химии (75 процентов), косметики (71 процентов) и лекарственных препаратов (55 процентов). По сравнению с опросом, проведенным в 2022 году, эти показатели увеличились на 4-10 процентных пунктов.

Менее оптимистичны оказались россияне в отношении технологических сфер производства. О том, что импортные поставки можно заменить отечественными разработками в бытовой технике, заявили 49 процентов опрошенных, в IT-продуктах — 48 процентов, в электронике и производстве автомобилей — 39 и 37 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что собственник расположенного в Новгородской области бывшего завода IKEA получит от Фонда развития промышленности (ФРП) 1,8 миллиарда рублей для запуска производства импортозамещенных мебельных плит, «имитирующих натуральные материалы». По словам директора ФРП Романа Петруца, общий бюджет проекта составит 2,3 миллиарда рублей. Новую для России продукцию планируют использовать в том числе в собственном производстве гардеробных, кухонь, стеллажей и шкафов.