В России выросло производство кормов для животных

По итогам первых двух месяцев 2024 года суммарные объемы производства кормов для животных в России выросли на 4,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза).

В январе-феврале показатель превысил отметку в 229,7 тысячи тонн. По итогам первого месяца 2024 года в стране произвели в общей сложности свыше 110 тысяч тонн этого вида продукции (плюс 4,1 процента в годовом выражении), в феврале — 119,7 тысячи (плюс 4,9 процента). Таким образом, производство кормов для животных в России демонстрирует положительную динамику два месяца подряд, резюмировали в ведомстве.

Исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных Федор Борисов заявил, что в настоящее время 70-80 процентов сырья для этого вида продукции выпускается на внутреннем рынке.

«Наши производители наращивают выпуск продукции и насыщают внутренний рынок в объеме до 85 процентов», — заключил он.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что доминирующие на российском рынке производители кормов для животных — ООО «Марс» и ООО «Нестле Россия» — согласились снизить цены на собственную продукцию. Эти компании, как уточнили в ведомстве, обещали предоставить торговым сетям скидки до 30 процентов на значительную часть своих товаров.