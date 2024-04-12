Альфа-Банк запустил мобильный банк на российской операционной системе

Альфа-Банк первым в России запустил свой мобильный банк Альфа-Онлайн на отечественной операционной системе Аврора пятой версии, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

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В банке отметили, что российская мобильная операционная система «Аврора» предлагает сервисы для повседневной безопасной работы в интернете, работы с документами и почтой, проведения онлайн-конференций и многие другие.

Альфа-Онлайн — мобильный банк, который работает на компьютерах и любых смартфонах, практически не занимает места на устройстве и не требует обновлений. В нем можно решать привычные задачи ежедневного банкинга и цифрового офиса — открывать карты, и счета, заказывать платежные стикеры, переводить деньги, оплачивать ЖКХ, штрафы и

налоги, получать документы и поддержку банка без визитов в отделения.

В банке уточнили, что выход на отечественной операционной системе был реализован совместно с компанией SafeTech — отечественным разработчиком инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота.