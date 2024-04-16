В России начали выпускать принтеры «Катюша»

Российская компания «Катюша» запустила массовое производство принтеров и МФУ на собственных печатных платах. Это первый случай серийного выпуска принтеров в России на основе отечественных печатных плат, говорится на сайте компании.

© ООО «Катюша Принт»

Производство печатных плат налажено в Ленинградской области, а сборка МФУ и принтеров происходит в подмосковном Зеленограде. Печатные платы, установленные в принтерах бренда, уже внесены в Реестр Минпромторга.

МФУ с российскими платами может печатать до 40 листов А4 в минуту с разрешением 1200х1200 пикселей. Сами устройства совместимы с отечественными операционными системами «Альт» и «Ред ОС» и предлагают поддержку удаленной печати через программу «Смарт Принт», которая также внесена в реестр Минцифры. Благодаря этому ПО можно реализовать подключение со смартфонами и печать документов по QR-коду.

Отмечается, что продукция компании представлена не только в России, но и на рынках Белоруссии и Казахстана. Причем в Казахстане «Катюша» стала первой компанией-производителем печатной техники в мире, предложившей МФУ с интерфейсом полностью на казахском языке.