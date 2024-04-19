В "Роснано" создадут первый отечественный 3D-принтер для больших деталей

Специалисты Onsint и "Техноспарк" (входит в группу "Роснано") планируют разработать первый отечественный промышленный 3D-принтер для печати крупногабаритных деталей с технологией селективного лазерного сплавления к концу года.

Об этом сообщает пресс-служба "Техноспарка".

"В ближайшей перспективе российскому машиностроению потребуются десятки таких 3D-принтеров в год. Сейчас их можно купить только за рубежом, и, как показывает практика, это огромные риски. Реализация проекта Onsint и TEN group даст промышленности российский 3D-принтер для печати крупногабаритных изделий из титановых и жаропрочных сплавов", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы компаний "Техноcпарк" Олега Лысака.

По информации из сообщения, планируется выпуск двух видов принтера - с одним и с четырьмя лазерами мощностью 500 и 1000 Вт. Отмечается, что 3D-принтер будет печатать детали из порошковых материалов титановых, хром-никелевых, кобальт-хромовых сплавов, а также алюминия и нержавеющей стали.

Изготовление первого принтера планируется в конце 2024 года, а пуско-наладочные работы и тестирование в начале 2025 года.