В Калининграде в рамках импортозамещения откроют производство медицинских перчаток

Компания "Нитриленд" откроет в Калининграде производство хирургических стерильных перчаток, мощности предприятия позволят заместить на российском рынке не менее 28% импортной продукции.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Предприятие "Нитриленд" будет производить в Калининградской области медицинские хирургические и смотровые стерильные перчатки из натурального и синтетического латекса. <...> "Нитриленд" произведет более 260 млн пар продукции до 2030 года. Такой объем позволит заместить не менее 28% импортных хирургических перчаток отечественными изделиями", - говорится в сообщении.

Компания заключила специальный инвестиционный контракт (СПИК) Минпромторга РФ 10 апреля. Этот документ подтверждает статус предприятия как российского производителя и дает преимущество при заключении госконтрактов. Инвестиции в проект составят 170 млн рублей, будет создано 90 рабочих мест.

Рынок медицинских перчаток в России по большей части представлен иностранными производителями, товары которых ввозятся по параллельному импорту. Компания "Нитриленд", зарегистрированная в городе Гвардейск Калининградской области, станет третьим отечественным предприятием на этом рынке.