В Подмосковье запустят около 120 проектов импортозамещения

Порядка 120 инвестиционных проектов, направленных на развитие импортозамещения, планируется реализовать в Московской области с 2025 года.

Общий объем вложений в их запуск превышает 105 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Еще порядка 120 проектов импортозамещения планируют завершить в Подмосковье. Их реализация запланирована на 2025 год и далее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, в Краснознаменске появится металлообрабатывающий завод. Он создается на участке, полученном по региональной программе поддержки "Земля за 1 рубль". Планируемый объем инвестиций в запуск предприятия составит около 116 млн рублей.