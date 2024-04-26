В Подмосковье запустят около 120 проектов импортозамещения

Порядка 120 инвестиционных проектов, направленных на развитие импортозамещения, планируется реализовать в Московской области с 2025 года.
Общий объем вложений в их запуск превышает 105 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Еще порядка 120 проектов импортозамещения планируют завершить в Подмосковье. Их реализация запланирована на 2025 год и далее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, в частности, в Краснознаменске появится металлообрабатывающий завод. Он создается на участке, полученном по региональной программе поддержки "Земля за 1 рубль". Планируемый объем инвестиций в запуск предприятия составит около 116 млн рублей.
"Ожидается, что запуск этих проектов позволит создать почти 11 тыс. новых рабочих мест для жителей региона, инвесторы вложат в их реализацию 105,5 млрд рублей инвестиций. Между тем, мы не считаем эти цифры окончательными, ведь инвестор может пересмотреть параметры проекта. Эти проекты планируют реализовать в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, легкая и пищевая промышленность и других", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.