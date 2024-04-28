Импортозамещенный SJ-100 прилетел в Жуковский

Разработанный ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета Superjet-100 прилетел в субботу на аэродром ЛИИ им. Громова завершив программу заводских доводочных испытаний. В Жуковском лайнер будут готовить к летным сертификационным испытаниям, сообщает на своем сайте ОАК.

Самолет, собранный в Комсомольске-на-Амуре, прибыл в Жуковский, пролетев порядка 6 тысяч километров с промежуточной посадкой в новосибирском аэропорту «Толмачево».

«Перелет прошел отлично, нареканий по работе бортовых систем нет. Полет выполнялся по стандартному профилю, аналогично базовому самолету — на эшелоне 11 километров и скорости свыше 800 километров в час. Также мы выполнили посадку в аэропорту «Толмачево», что говорит о высокой степени готовности этой машины. Теперь мы должны подтвердить ее высокие характеристики в ходе летных сертификационных испытаний», — заявил заслуженный летчик-испытатель России Леонид Чикунов, пилотировавший самолет.

По прибытии на аэродром ЛИИ им. М. М. Громова SJ-100 был перебазирован в авиационно-технический комплекс «Яковлева», где машина будет проходить подготовку к выполнению программы летных сертификационных испытаний.

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В Жуковском лайнеру «предстоит выполнить более 200 испытательных полетов, чтобы на 200% убедиться в безопасности самолета для будущих пассажиров», отметил замгендиректора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский, чьи слова приводятся в сообщении.